Куман о 3:0 с «Юве»: «У «Барсы» многообещающая команда. Нет смысла размышлять о прошлом»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча за Кубок Гампера с (3:0).

«Мы подписали Депая, и сегодня он показал, что может быть чрезвычайно эффективным.

Полузащитникам нужно больше забивать, да и в целом команда должна прибавить. Лучшего игрока в мире [Месси] всегда будет не хватать, но это нужно принять и приступать к работе. Нет смысла размышлять о прошлом, у нас многообещающая команда.

Мы добились очень хорошего результата и вышли на достаточно высокий уровень в плане игры. Нето был очень хорош, и мы сделали очередной шаг вперед.

Ребята, игравшие на Олимпиаде, еще не вернулись, но когда все будут в сборе, мы будем играть еще лучше. Мы на верном пути к тому, чтобы хорошо подготовиться к первому матчу сезона», – сказал Куман.