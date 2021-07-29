«Барса» уверена, что скоро зарегистрирует Депая. Мемфиса хотят выпустить против «Сосьедада» в 1-м туре

в ближайшее время намерена зарегистрировать форварда в качестве игрока команды.

По информации Diario Sport, каталонцы верят, что сумеют добиться участия футболиста в матче 1-го тура Ла Лиги с , который назначен на 15 августа.

Отмечается, что в клубе верят, что регистрацию удастся осуществить даже в том случае, если на этой неделе никто продан не будет. Игрок относится к ситуации с пониманием.

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