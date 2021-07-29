«Рубин» подписал 4-летний контракт с защитником сборной Туниса Тальби из «Беневенто»

«Рубин» объявил о заключении 4-летнего соглашения с 23-летним центральным защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби.
За казанский клуб футболист будет играть под номером 3.
Ранее Тальби выступал за тунисский «Эсперанс» и турецкий «Ризеспор». В июле этого года перешел в «Беневенто», но не успел сыграть за итальянский клуб ни одного матча.
Статистика Тальби – здесь.
⚡️⚡️⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) August 9, 2021
✍🏻 «Рубин» подписал четырехлетний контракт с Монтассаром Тальби.
За нашу команду 23-летний защитник будет играть под номером 3️⃣.
Ранее Тальби выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис), «Ризеспор» (Турция) и «Беневенто» (Италия). За сборную Туниса сыграл 4 матча. pic.twitter.com/pRFE7FcQzx