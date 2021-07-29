«Рубин» подписал 4-летний контракт с защитником сборной Туниса Тальби из «Беневенто»

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«Рубин» объявил о заключении 4-летнего соглашения с 23-летним центральным защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби.

За казанский клуб футболист будет играть под номером 3.

Ранее Тальби выступал за тунисский «Эсперанс» и турецкий «Ризеспор». В июле этого года перешел в «Беневенто», но не успел сыграть за итальянский клуб ни одного матча.

Статистика Тальби – здесь.

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