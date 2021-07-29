Николай Рассказов: «Спартак» – большой клуб в России, но небольшой в мире. Всем все равно, что было раньше, мы через раз играем в Лиге Европы»

Защитник «Спартака» высказался о вылете от «Бенфики» (0:2, 0:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– «Спартак» два раза проиграл со счетом 0:2. Казалось, вы оказываете сопротивление сопернику, но чего все-таки не хватило команде, чтобы пройти дальше?

– Не хватило мастерства. Этим соперник от нас и отличается. «Бенфика» совершала меньше ошибок и действовала более грамотно.

– В Лиссабоне нужно было рисковать и забивать два мяча, почему не попробовали это сделать?

– Это связано с тем, что в первом матче мы столкнулись с прессингом. Мы решили играть от обороны, чтобы подловить их.

Мы знали, что «Бенфика» не будет играть от обороны, у них другой менталитет, вторым номером они не играют. Мы старались, но совершенные ошибки не позволяли нам убегать в атаку.

– Какие надежды теперь на Лигу Европы?

– Посмотрим, какие в итоге команды окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче.

Как показал уровень «Бенфики» – это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику не стоит.

Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет, поэтому всем абсолютно все равно то, что было раньше.

Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне.

Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдем «Бенфику», это было смешно.

– Это как-то очень эмоционально. Было понимание, что сильнее, но все равно обидно?

– Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю, – сказал Рассказов.

«Спартак» с «Бенфикой» просто оборонял поражение. Это какой-то абсурд