Девушка, обвинявшая экс-игрока «Мольде» Сарра в изнасиловании, заявила, что Сульшер недостоин тренировать большой клуб

Девушка, которая обвиняет экс-хавбека «Мольде» Бабакара Сарра в изнасиловании, осталась недовольна реакцией тогдашнего тренера норвежской команды на историю с игроком.

В мае 2017 года девушка, которая не называет своего имени, заявила, что Сарр изнасиловал ее на вечеринке. Полиция тогда начала расследование. Сульшер, комментируя инцидент, заявил, что у него нет никаких причин принимать меры по отношению к игроку и не использовать его в матчах, потому что Сарр ни обвинен, ни осужден.

«Я не думаю, что у него (у Сульшера – прим. Sports.ru) есть [необходимые] ценности, чтобы управлять огромным футбольным клубом – или людьми вообще.

Нужны определенные качестве, чтобы воспитывать хороших футболистов. Ведь эти люди звезды. Они могут сделать что угодно. Так что, думаю, когда приходится равняться на людей такого рода, дела плохи», – сказала девушка.

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на эти слова, их представитель заявил: «Будучи тренером , Сульшер выразил полное уважение к работе норвежской судебной системы, которая все еще продолжается».

Сульшеру задали вопрос об этом инциденте на пресс-конференции в пятницу.

«Не хочется, чтобы кто-то попадал в такую ситуацию. Все, кто оказался вовлечен в этот случай... им пришлось непросто. Больше комментариев не будет», – сказал норвежец.

Стоит отметить, что Сарра обвиняли в изнасиловании не один раз. «Мольде» подписал футболиста в 2016 году, за несколько месяцев до того, как игрока впервые обвинили в подобном преступлении. Кроме того, установлено, что он является отцом ребенка, зачатого в 2014 году также в результате насильственных действий.

Прошлым летом Сарр не явился на слушание, он перешел в клуб из Саудовской Аравии. У этой страны нет соглашения с Норвегией об экстрадиции. Сарр также выступал за «Енисей» после того, как ему выдвинули обвинения.

Сарра нельзя привлечь к ответственности, пока он не вернется в Норвегию. Женщина, обвинившая игрока в изнасиловании, говорит, что у нее нет особой надежды на это. Сейчас ей почти 29 лет, она восстанавливается после посттравматического стрессового расстройства.

На данный момент выдан международный ордер на арест футболиста, но он остается в бегах, несмотря на то, что расторг контракт с клубом из Саудовской Аравии в прошлом месяце.