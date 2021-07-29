Карасев будет судить матч «Локомотив» – «Зенит» и другие назначения 4-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура РПЛ.

14 августа (суббота)
 
«Нижний Новгород» – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты  – Алексей Стипиди, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты  – Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты  – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты  – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.

15 августа (воскресенье)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой; ассистенты  – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты  – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты  – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

16 августа (понедельник)

«Сочи» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты  – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.

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