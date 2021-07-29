6-й тур РПЛ перенесен на 25-28 августа из-за матчей сборной России

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Организация РПЛ Динамо Москва Ахмат Урал Валерий Карпин Арсенал Тула Краснодар Уфа квалификация ЧМ-2022 Нижний Новгород календарь Сочи Лига Конференций УЕФА Футбол

РПЛ объявила о переносе 6-го тура чемпионата.

Вместо 28-29 августа игры пройдут 25-28 августа. Точное расписание будет опубликовано 13 августа, когда будут известны результаты российских клубов, выступающих в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Если «Сочи» и «Рубин» пройдут в следующий раунд, их игры 6-го тура (со «Спартаком» и «Краснодаром» соответственно) будут предварительно передвинуты на 1 декабря.

Решение о переносе тура принято по просьбе РФС и с учетом интересов матчей национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура – решение было принято большинством голосов.

О переносе 6-го тура попросил главный тренер сборной России Валерий Карпин, чтобы качественнее подготовиться к игре с командой Хорватии (1 сентября).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья