Безбородов обслужит матч «Динамо» – ЦСКА и другие назначения судей на 3-й тур РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 3-го тура российской Премьер-лиги.
6 августа (пятница)
«Уфа» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.
7 августа (суббота)
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Алексей Амелин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.
«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Спартак» – «Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Чеботарев.
8 августа (воскресенье)
«Химки» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.