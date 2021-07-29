Джикия о 0:2: «Бенфика» – крепкая команда. Сейчас она сильнее «Спартака»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения от «Бенфики» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Как оценишь игру? «Бенфика» действительно настолько сильнее?

– Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше.

Что касается «Бенфики», то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами.

На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя, – сказал Джикия.

«Спартак» с «Бенфикой» просто оборонял поражение. Это какой-то абсурд

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