Георгий Джикия: «После вылета из ЛЧ можно сконцентрироваться на чемпионате. У «Спартака» не лучший старт»

Капитан «Спартака» высказался о вылете из , а также о неудачном начале сезона для команды.

«Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака». Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон.

После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственности за вылет из Лиги чемпионов.

Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед, и как ты сказал, не впадать в эту яму», – сказал Джикия.

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