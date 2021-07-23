Умтити уйдет из «Барсы» только в топ-клуб. Сейчас он намерен остаться в Каталонии

Защитник Самюэль Умтити готов сменить «Барселону» только на топ-клуб.

Mundo Deportivo пишет, что француз хочет остаться в «Барселоне». Он хочет до конца отработать контракт, срок которого истекает летом 2023 года.

Однако Умтити согласится на трансфер, если его продадут в клуб, который ведет борьбу за трофеи.

Самюэль считает, что находится в хорошей форме и чувствует готовность выступать за «Барсу» на высоком уровне.

Чтобы продемонстрировать «Барсе», что находится в хорошем физическом состоянии, Умтити прошел углубленный медосмотр у врачей клуба.

Француза, как и полузащитника Миралема Пьянича, болельщики «Барселоны» освистывали во время матча за Кубок Жоана Гампера против «Ювентуса» (3:0).