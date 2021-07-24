Умтити согласен уйти из «Барсы», но только в клуб из ЛЧ или претендующий на титул

Защитник Самюэль Умтити может в скором времени покинуть «Барселону».

Француз согласился на уход из клуба, но выдвинул условие: он хочет перейти в команду, участвующую в Лиге чемпионов, либо претендующую на титул в своем чемпионате, сообщает Diario Sport.

Из-за этого «блаугране» пока не удается продать 27-летнего игрока или отдать его в аренду. За последние недели «Барса» получила три предложения по Умтити, но они не соответствовали требованиям футболиста.

надеется, что ей удастся отправить Умтити в другую команду до начала чемпионата .