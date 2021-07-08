«Барса» готова продать Коутиньо, Пьянича, Умтити и Нето, но предложений по ним нет

хочет расстаться с несколькими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

и Самюэлю Умтити сообщили, что клуб на них не рассчитывает, но ни один из них не близок к уходу. Как и Антуан Гризманн, Пьянич не хочет идти на снижение зарплаты ради перехода в другой клуб. ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что клубов, которые готовы повторить зарплату хавбека в «Барсе», нет.

Еще два футболиста, которые могут покинуть «Барселону», – это (зарплата – 24 млн евро в год) и (6,5 млн евро в год). Однако продать их сложно, потому что «Барса» не хочет осуществлять невыгодную продажу Коутиньо (за него «Ливерпулю» залпатили 142 млн фунтов).

Тренер Роналд Куман не хочет, чтобы Нето уходил, поскольку основной вратарь Марк-Андре тер Стеген может получить травму.