Спайич не знал, что нельзя становиться в стенку соперника. Из-за этого отменили гол «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич признался, что не знал о правиле, согласно которому игроку атакующей команды нельзя вставать в стенку к защитникам в момент исполнения штрафного.

Из-за этого отменили гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со стандарта.

«Конечно, это важный момент. Потом посмотрим видео, почему не засчитали гол. Но это неважно.

Важно, что мы контролировали игру, пропустили три гола на быстрых контратаках. Это недопустимо против такой команды, как «Зенит».

Честно, я об этом правиле не знал», – сказал Спайич в перерыве игры в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в правилах говорится: «Если три и более игроков обороняющейся команды образуют стенку, то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее метра от стенки до тех пор, пока мяч не войдет в игру».

Нельзя стоять в чужой стенке – из-за этого отменили шикарный гол «Краснодара». Спайич нарушил правило, о котором даже не знал