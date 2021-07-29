Илья Геркус: «США – самая большая страна по вовлечению людей в спорт. Не могу представить в России билеты за 70 тысяч рублей, хотя многие могут себе позволить»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил вовлеченность населения в спорт в США и в России.

«США – это самая большая страна в мире по вовлечению людей в спорт. Там невероятные цены на билеты, даже европейцу такие не снились. На матчи регулярного сезона или хороший билет может стоить 300-500 долларов, и люди готовы столько платить.

Для американцев спорт – это очень важное развлечение, они прямо копят на него. Обычно билеты на стоят тысячи долларов, и для людей поехать на этот матч – словно отпуск провести. Американцы реально могут год-два копить, чтобы поехать на эту игру.

Я вот не могу представить себе у нас в России билеты на спортивное мероприятие за 70 тысяч рублей, хотя теоретически многие могут себе такое позволить. Верхушка среднего класса вполне себе обеспеченная: посмотрите, какие они автомобили покупают, летают на курорты в Испанию или в Турцию.

И если бы эти люди массово увлекались футболом, покупали бы дорогие билеты, то была бы совершенно иная ситуация. Проблема в том, что им это неинтересно, или же клубы недостаточно их привлекают, в обе стороны это работает», – сказал Геркус.