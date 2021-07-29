Илья Геркус: «Если снимем лимит, молодых не будет. Через поколение забудем, что такое чемпионат Европы»

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

– У нас сложилось общественное мнение, что при высокой конкуренции с легионерами наши молодые игроки будут прогрессировать. Вы с ним не согласны?

– Это дилетантское мнение, я с ним не согласен. Считаю, что это глупость полная. Что значит борется за место в составе? Вот приходит парень из академии – например, он чемпион страны в молодежке. Тут клуб привозит легионера с опытом игры, например, в Бундеслиге – и этот парень начинает с ним «бороться».

Он не сыграл еще ни одной игры за взрослую команду – как он по-вашему будет бороться? Отжиматься больше, бегать, в квадрате дольше стоять? Каким образом этот талантливый юниор будет лучше него на тренировке? На мой взгляд, он никак не может быть лучше. Он может стать лучше, если его будут ставить в состав.

Только за счет тренировок парень никогда в жизни не обойдет качественного опытного легионера. Тот, кто говорит иначе, никогда в жизни не видел тренировок. На лавке нельзя вырастить игрока. Качественный легионер всегда выиграет место у молодого игрока, каким бы замечательным он ни был.

Еще раз: если вы не будете ставить играть в основе молодого игрока, то играть он у вас не научится.

Второе: если даже парень попадает в основу, но протирает лавку, то он выпадает из тренировочного процесса, потому что он ни в день игры не тренируется, ни после, ни накануне. А игрок, с которым он конкурирует, играет и через матч получает тренировку. У него пасы, взаимодействие, борьба, а наш мальчик, который должен как бы выигрывать конкуренцию, сидит на лавке.

Шанс будет, только если его будут ставить в состав, на замену выпускать и так далее. Заставлять это делать должно желание клуба развивать свои активы, а не лимит. Но у нас нет такого желания, так что по сути заставляет лимит.

Вот «Динамо» выпускает игроков, все говорят, какие у нас замечательные Захарян и Тюкавин, все рады до невозможности. И ведь справедливо рады, потому что нет ничего лучше, чем молодые из академии, которые заиграли. Это прямо квинтэссенция футбола, лучшие эмоции, которые могут быть.

Вот только у кого Захарян и Тюкавин выиграли конкуренцию? Выиграли бы они конкуренцию у Кураньи или Воронина? Как вы считаете?

Сейчас все в защиту берут иностранцев, и у молодых российских защитников нет ни в одном клубе шансов заиграть. Это непроходимая конкуренция. И в сборной у нас не будет футболистов, придется с защитниками из второй восьмерки играть.

– Но нельзя ввести лимит на защитников-легионеров.

– Это клуб должен сам растить, а не лимит, и это будет настоящий золотой кадр – свой центральный защитник. Джикия, который пришел из «Амкара», единственный необсуждаемый центральный защитник для сборной в стране. Остальные – Дивеев, Семенов – все под вопросом. И это же странно...

Так что если мы снимем лимит, то молодых вообще не будет. Нынешние российские футболисты доиграют, а потом через поколение мы вообще забудем, что такое чемпионат Европы.

Если бы англичане не стали защищать своих молодых игроков, то и сборной у них никакой не было бы, – сказал Геркус.

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