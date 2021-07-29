У Месси все еще нет полной договоренности с «ПСЖ». Переговоры продолжаются (Téléfoot)

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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не договорился с «ПСЖ», сообщает журналист Téléfoot Жюльен Мейнар.

Аргентинец все еще находится в Барселоне. Переговоры между «ПСЖ» и семьей игрока продолжаются.

В настоящее время, по данным источника, нет полной договоренности. Однако все может измениться с минуты на минуту.

Ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.

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