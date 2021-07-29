Месси в «ПСЖ» могут представить сегодня. Эйфелеву башню задействовать не будут (Canal+)

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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

Аргентинца могут представить как игрока парижского клуба сегодня, сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон.

При этом в презентации 34-летнего игрока не будет задействована Эйфелева башня, как сообщалось на прошлой неделе.

Ранее появлялась информация о том, что Месси согласовал контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

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