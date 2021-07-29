Нобель Арустамян: «Договорились с «Фиорентиной», что сделаю выпуск с Кокориным, если он забьет 2-3 мяча. Саша, давай, забивай!»

Журналист Нобель Арустамян в беседе с автором Sports.ru Глебом Чернявским рассказал, почему с форвардом «Фиорентины» сложно сделать интервью.

– Расскажи, как делал выпуск про Кокорина в «Фиорентине», но не сделал.

– Я еще рассчитываю его сделать. А вообще классическая история про Кокорина – когда он весь такой расслабленный, вальяжный.

Закрывалась сделка «Фиорентины» и «Спартака», Кокорин был на сборах в Дубае, я тоже был в Дубае. Пишу ему: «Саша, давай приеду прямо сейчас к тебе и сделаем выпуск, как ты переходишь в «Фиорентину». Он отвечает: «Ну давай, давай». Я оператора там нашел, хотел снять, как он садится в такси, едет в аэропорт, чтобы все красиво.

В итоге он что-то не захотел, сказал: «Давай до Москвы доедем и посмотрим». Я полетел за ним в Италию, пробрался туда через пандемию с трудом. Прилетел в Милан, на тачке поехал до Флоренции, оператору тоже билет купил, привез его. Приезжаю на место, встречаю Кокорина, но записать ничего не получилось.

Дело уже было не в Кокорине. Титульный спонсор «Фиорентины» Media.com платит клубу 25 млн евро – это второй контракт лиги после «Ювентуса» и Jeep (там 40 млн). Только надо понимать, что далеко не вторая команда Италии, эта цена совершенно не рыночная.

И поэтому компания Media.com забирает все медиаправа на футболистов, с ними все надо согласовывать. Из-за этого до сих пор нет ни одного комментария Кокорина, хотя желающих сделать интервью полно. Мне тогда отказали с мотивацией, что Кокорин – очень сложный кейс. Саша сидел в тюрьме, а в Италии потом выходили заголовки: «Гангстер», «Бэд бой», «Пьет водку» – ну в таком духе.

Директор «Фиорентины» Алессандро очень боялся. Говорил мне: «Это очень сложная история для нас. Пусть он начнет играть, тогда и вернемся. Вот забьет 2-3 мяча, приезжай и снимай». А если бы Кокорин дал мне интервью без согласования, то его бы серьезно оштрафовали. Media.com прописывает огромные штрафы за такое.

Какое-то время мы с этим Алессандро общались и переписывались по этому вопросу, я ему отправлял референсы. Только, к сожалению, дальше Кокорин не играл, получил травму. Так что весной даже смысла писать Алессандро не было.

Саша, обращаюсь, к тебе: «Не упусти свой шанс в Италии! Давай, забивай», – сказал Арустамян.