«Профессор Кокорин». «Фиорентина» выложила обучающий ролик по ударам с лета и ножницами

Теги Фиорентина серия А Италия видео Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» выложила видео с нападающим Александром Кокориным в главной роли.

Российский форвард выступил в качестве учителя по ударам с лета и ножницами.

В названии ролика футболиста назвали «профессор Кокорин», так же его называл ведущий в видео.

В ролике Кокорин рассказал о технике таких ударов и в качестве примера забил несколько голов.

Празднуем первый гол Кокорина за «Фиорентину» – с пенальти команде из Серии D (заработал сам)

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