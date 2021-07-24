«Профессор Кокорин». «Фиорентина» выложила обучающий ролик по ударам с лета и ножницами

«Фиорентина» выложила видео с нападающим Александром Кокориным в главной роли.
Российский форвард выступил в качестве учителя по ударам с лета и ножницами.
В названии ролика футболиста назвали «профессор Кокорин», так же его называл ведущий в видео.
В ролике Кокорин рассказал о технике таких ударов и в качестве примера забил несколько голов.
Празднуем первый гол Кокорина за «Фиорентину» – с пенальти команде из Серии D (заработал сам)
FIORENTINA LESSONS ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 1, 2021
👨🏫 Professor Kokorin: Tiro al Volo – Volleying 🚀#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/A5og6wHR3I