«Профессор Кокорин». «Фиорентина» выложила обучающий ролик по ударам с лета и ножницами

выложила видео с нападающим в главной роли.

Российский форвард выступил в качестве учителя по ударам с лета и ножницами.

В названии ролика футболиста назвали «профессор Кокорин», так же его называл ведущий в видео.

В ролике Кокорин рассказал о технике таких ударов и в качестве примера забил несколько голов.

Празднуем первый гол Кокорина за «Фиорентину» – с пенальти команде из Серии D (заработал сам)