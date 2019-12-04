Система ВАР появится на матчах европейского отбора к ЧМ-2022 с сентября

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет применяться в европейской квалификации с сентября.

«УЕФА подтверждает, что с согласия в оставшихся матчах европейской квалификации чемпионата мира-2022 будет использоваться система видеопомощи арбитрам (ВАР). Решение об этом исполнительный комитет УЕФА принял в июле 2021 года.

Система будет работать во всех матчах отборочного цикла уже с 4-го тура, то есть начиная с сентября 2021 года.

Изначальные сроки использования ВАР в отборочных раундах турниров УЕФА для сборных были сдвинуты из-за логистических сложностей и рисков, связанных с пандемией COVID-19.

Об обеспечении работы ВАР непосредственно на стадионах национальных ассоциаций позаботится УЕФА. Работа системы будет обеспечиваться за счет использования особых фургонов, предоставленных поставщиками услуг ВАР для УЕФА», – говорится в заявлении УЕФА.

УЕФА после гола Роналду о ВАР: «Воздействие пандемии заставило отложить внедрение системы в квалификации ЧМ»