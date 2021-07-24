Лукаку согласен перейти в «Челси», если клуб договорится с «Интером»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку готов к переходу в «Челси», если стороны договорятся о трансфере, сообщает The Telegraph.
Бельгиец счастлив в миланском клубе, но остался под впечатлением от настойчивости «синих», которые хотят его вернуть. Также форварда привлекает возможность поработать с тренером Томасом Тухелем.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готовит предложение на сумму 120-130 миллионов евро. «Интер» же готов отпустить Лукаку за 130 миллионов.
Нападающий был игроком «Челси» в 2011-2014 годах. В тот период он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его отправляли в «Вест Бромвич» и в «Эвертон».