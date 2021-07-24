Лукаку попросил «Интер» принять предложение «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку хочет перейти из «Интера» в .

По данным Sky Sports, бельгиец попросил представителей принять предложение «Челси» о его трансфере.

Ранее итальянский клуб отклонил два предложения лондонцев. Сумма в 110-120 млн евро может убедить «Интер» согласиться на продажу.

Интерес к Лукаку также проявлял «Манчестер Сити», но предложения от «горожан» так и не поступило, так как в тот момент «Интер» не намеревался продавать форварда.

Нападающий выступал за «Челси» в 2011-2014 годах. В тот период он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его отправляли в «Вест Бромвич» и в «Эвертон».

Полную статистику 28-летнего форварда можно изучить здесь.