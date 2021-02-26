Агенты Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон («СЭ»)

Агенты нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе пригрозили клубу разбирательствами, если футболиста не включат в заявку на сезон.
Письмо представителей 20-летнего игрока, направленное спортивному директору красно-белых Дмитрию Попову, попало в распоряжение «Спорт-Экспресса».
«Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба.
Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. Ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства.
Тем не менее, мы по-прежнему уверены, что сможем решить ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», — говорится в письме.
21 июля стало известно, что Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ.
В минувшем сезоне Кутателадзе провел 4 матча за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ и не отметился результативными действиями.
В молодежном первенстве России он принял участие в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. Футболист провел 4 матча за сборную Грузии U17.