Агенты Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон («СЭ»)

Агенты нападающего Николоза Кутателадзе пригрозили клубу разбирательствами, если футболиста не включат в заявку на сезон.

Письмо представителей 20-летнего игрока, направленное спортивному директору красно-белых Дмитрию Попову, попало в распоряжение «Спорт-Экспресса».

«Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба.

Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. Ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства.

Тем не менее, мы по-прежнему уверены, что сможем решить ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», — говорится в письме.

21 июля стало известно, что Кутателадзе перестал считаться легионером в .

В минувшем сезоне Кутателадзе провел 4 матча за в и не отметился результативными действиями.

В молодежном первенстве России он принял участие в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. Футболист провел 4 матча за сборную Грузии U17.