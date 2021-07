Актер Судейкис поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака, придя в кофте с их именами на премьеру футбольного сериала «Тед Лассо»

Актер Джейсон Судейкис поддержал футболистов , которых оскорбляли на расовой почве после поражения в финале против Италии.

45-летний актер появился на премьере второго сезона сериала «Тед Лассо» в кофте с надписью «Джейдон, Маркус и Букайо» в поддержку игроков английской команды.

Напомним, в сериале Судейкис играет Лассо, тренера по американскому футболу, которого неожиданно пригласили тренировать футбольный клуб из АПЛ, несмотря на то, что он ничего не знает об этом виде спорта.

Ted Lasso star Jason Sudeikis

showed up to the show’s season two premier showing his support for Jadon Sancho, Marcus Rashford and Bukayo Saka ❤️ pic.twitter.com/qZspM4RFYj