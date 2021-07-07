700 человек собрались на антирасистскую акцию протеста с плакатами BLM около мурала Рэшфорда

Около мурала с форвардом сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом состоялась акция протеста.
Несколько сотен активистов движения Black Lives Matter собрались около мурала с плакатами, направленными против расизма. BBC оценивает число собравшихся в 700 человек.
Напомним, что мурал в Манчестере испортили оскорбительными надписями. Местные жители заклеили их, а спустя сутки художник восстановил рисунок.
Граффити с Рэшфордом в Манчестере испортили оскорблениями – местные заклеили их сердечками и добрыми пожеланиями ❤️
Фото: REUTERS/Peter Powell