Хавбек «Монако» Тчуамени о расизме: «Почему можно остановить матч на 5 минут из-за миллиметрового офсайда, но нельзя из-за выкриков на стадионе?»

Полузащитник Орельен Тчуамени опубликовал заявление в связи с расистским поведением фанатов в квалификационном матче .

«Трудно подобрать слова, чтобы описать мои ощущения. Мы год играли при пустых трибунах, и я был счастлив выступить перед зрителями в официальном матче. Именно такой футбол я знаю и люблю. Я праздновал гол так, как всегда, и услышал обезьяньи звуки в свой адрес.

Наша команда решила ответить самым ярким образом – на поле. Я горжусь партнерами, тренером, нашим штабом за то, как мы отреагировали на это.

Сообщения с ненавистью и пожеланиями смерти не залезут мне в голову, я не позволю ненависти победить.

Но то, что произошло вчера, не должно остаться без наказания. Мы знаем, как все будет: день или два все погудят, а потом примутся обсуждать следующий случай. Занять позицию против расизма легко, а вот перейти к действиям – это уже нечто иное.

Вчера судья воспользовался положениями протокола . У меня два вопроса:

1) Почему мы, игроки, подвергающиеся расистским выпадам, не участвуем в создании этого протокола?

2) Почему можно остановить матч на 5 минут для определения миллиметрового офсайда, но нельзя сделать это из-за расистских выкриков на стадионе? Вчера мы все слышали.

Пора быть услышанными и нам. Расизма не должно быть ни в футболе, ни где-либо еще. Разнообразие – самое ценное, что есть в этом мире, и за счет чего он столь прекрасен.

Спасибо всем за поддержку. Я Орельен Тчуамени и горжусь своими корнями. Никто этого у меня не отберет», – написал игрок.

Ох, новый расистский скандал. «Монако» забил с подачи Головина – и началось обезьянье уханье