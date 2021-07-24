Ковач про уханье в адрес Тчуамени: «Опустошены, что в XXI веке подобное все еще происходит. Мы выиграли матч против расизма»

Главный тренер «Монако» отреагировал на поведение болельщиков на матче со (2:0) в рамках третьего раунда квалификации чемпионов.

Фанаты в Праге начали изображать обезьянье уханье после гола .

«Мы выиграли матч, но думаю, произошедшее после первого гола привлекло внимание. Мы все опустошены тем, что в XXI веке подобное все еще происходит на футбольном поле или в обществе. Мы все равны, и мы здесь, чтобы играть в футбол.

Я горжусь своими футболистами, они отреагировали правильно. Моих игроков задела и опечалила эта ситуация, но я сказал им: «Мы здесь, чтобы играть в футбол. Вы расстроены, и я знаю, что это очень сложно принять, это недопустимо, но мы должны продолжить».

Мы выиграли матч на поле и матч против расизма. Думаю, что это самое важное послание сегодня. Важно отметить, что так себя вела только часть болельщиков, меньшинство.

В перерыве я поговорил с арбитром и тренером «Спарты». Я сказал ему, что он не виноват в этом, но мы заслуживаем уважения. Это важно, и я очень надеюсь, что это больше никогда не повторится», – заявил Ковач.

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