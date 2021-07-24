Матч «Монако» и «Спарты» прерывали из-за обезьяньего уханья болельщиков в адрес хавбека монегасков Тчуамени

Теги Монако высшая лига Чехия Спарта Прага лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Майкл Оливер Орельен Тчуамени дискриминация Футбол

Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и «Монако» был приостановлен из-за поведения болельщиков чешского клуба.

Вскоре после гола хавбека Орельена Тчуамени игроки «Монако» пожаловались судье, что слышали расистские выкрики в адрес игрока. По информации Canal+, это было обезьянье уханье.

Арбитр Майкл Оливер приостановил игру, диктор стадиона попросил зрителей на стадионе в Праге прекратить оскорблять Тчуамени, такие же сообщения вывели на экраны стадиона.

Футболисты «Монако» сначала планировали уйти в раздевалку, но в итоге матч был возобновлен. В случае если ситуация повторится, арбитр имеет право окончательно прервать матч.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья