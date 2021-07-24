Крыховяк отказался тренироваться перед ЦСКА, узнав, что «Локо» не может договориться с «Краснодаром» (Игорь Рабинер)

Полузащитник Гжегож Крыховяк вступил в конфликт с руководством .

По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера, поляк решил поставить руководству клуба ультиматум, узнав, что «Локо» не может договориться с о сумме трансфера.

В пятницу за час до предматчевой тренировки Крыховяк подошел к тренеру Марко Николичу и сказал, что отказывается выходить на занятие. Причинами такого решения футболист назвал ситуацию, которая сложилась вокруг него, а также нестабильное эмоциональное состояние. Николич сообщил об этом руководству, и за полчаса до тренировки Крыховяка на разговор вызвали и Ральф Рангник, но переубедить Гжегожа они не смогли.

Полузащитник подтвердил, что не будет участвовать в тренировке, и Николичу пришлось убрать его из заявки на матч 2-го тура с .

Рабинер пишет, что ни «Локомотив», ни Рангник не собирались конфликтовать с одним из ведущих игроков команды.

Крыховяк – по-прежнему топ РПЛ. При Николиче он успевал везде, но пока есть вопросы по роли в «Краснодаре»