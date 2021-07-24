Крыховяк подписал с «Краснодаром» контракт на 3 года («Чемпионат»)

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал игроком «Краснодара», утверждает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Футболист подписал с «быками» контракт на 3 года. В ближайшее время о трансфере объявят официально.
Поляк получил четыре предложения от разных клубов, но именно вариант с «Краснодаром» максимально его устроил.
Сообщалось, что «Локомотив» может получить за поляка 1,5 млн евро.
Со статистикой 31-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
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