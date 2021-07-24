Крыховяк подписал с «Краснодаром» контракт на 3 года («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Гжегож Крыховяк Краснодар Футбол

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал игроком «Краснодара», утверждает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Футболист подписал с «быками» контракт на 3 года. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

Поляк получил четыре предложения от разных клубов, но именно вариант с «Краснодаром» максимально его устроил.

Сообщалось, что «Локомотив» может получить за поляка 1,5 млн евро.

Со статистикой 31-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Похоже, «Локомотив» ждет распродажа: Крыховяк уже попрощался с командой, Миранчук в шаге от ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья