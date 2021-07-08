В АПЛ вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Игроки и тренеры должны привиться к 1 октября (La Repubblica)

В английской Премьер-лиге планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, утверждает La Repubblica.

По данным источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) решила, что к 1 октября игроки и тренерские штабы всех клубов должны быть вакцинированы, причем к этому моменту нужно будет получить уже обе дозы вакцины.

В случае, если клуб откажется от вакцинации, он не сможет играть в .

К 1 октября вакцинироваться должны все, кто посещает стадион, включая игроков, тренеров и персонал. Те, у кого прививок не будет, не смогут участвовать в матчах. У тех, кто к 1 октября получит лишь одну дозу вакцины, будет две недели на вторую прививку.