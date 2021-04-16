Сандро Шварц: «В РПЛ самое большое количество карточек. Игра динамичная, нельзя показывать их за каждый фол»

Главный тренер высказался касательно уровня работы судей в .

«Тот же Карасев великолепно проявляет себя на Евро, то есть у России есть судейская школа. И я не буду критиковать судей РПЛ и их решения.

Но можно посмотреть статистику красных и желтых карточек и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек. В матчах РПЛ дают их больше всех.

Если игра интенсивная, столько предупреждений быть не должно. Футбол – игра динамичная. Тут нельзя показывать карточку за каждый фол.

Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта. Стоит посмотреть на топ-лиги: судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее», – сказал Шварц.