«Локо» рассказал об обязанностях Рангника. Одна из них – сокращение зависимости от главного спонсора

рассказал, какие задачи стоят перед новыми сотрудниками клуба.

«Футбольный клуб «Локомотив» сообщает, что руководитель по спорту и развитию , а также специалисты, приглашенные им, приступили к работе в спортивном подразделении клуба.

Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:

– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путем внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

– популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.

Должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям займет Хорхе Иван Мартинес Рентериа. Его функционал – создание и внедрение инновационной платформы для целостного развития игроков всех возрастов, включая их физическую и психологическую подготовку, профилактику травм и восстановление, питание, регенерацию и мотивацию.

На должность технического директора назначен . В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд. Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Кроме того, в ближайшее время к команде Рангника присоединится еще ряд специалистов. На них будет возложена задача постановки системы анализа игроков всех команд организации и других российских клубов и клубов целевых лиг по всему миру, внедрение инновационных методов работы с данными, построение системы анализа, селекции и привлечения игроков для всех команд клуба, формирование позитивного трансферного баланса и выстраивание сети контактов с ключевыми партнерами клуба на соответствующих рынках.

Также к клубу присоединился Евгений Меркель, который займет должность руководителя по трансформации. Он будет отвечать за проведение организационных преобразований в спортивном департаменте и в других подразделениях клуба», – сказано в сообщении «Локомотива».

Рангник – архитектор клубов: выстроил «‎Хоффенхайм» и «‎Ред Булл» с нуля. Но требует слишком много власти