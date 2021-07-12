Песков о Карпине в сборной: «Будут победы – будем радоваться. Будут поражения – будем переживать»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к назначению на пост главного тренера сборной России.

«Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать.

И не надо никаких других [комментариев]», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос о том, известна ли реакция Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

26 июля Карпин официально стал главным тренером национальной команды после подписания контракта с РФС.