Дюков о Карпине: «Ростов» играет в современный футбол. Тренер умеет работать с молодыми игроками»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«РФС назначил главным тренером Карпина, сегодня подписали контракт до конца 2021 года, он может быть продлен.

Карпин в представлении не нуждается, он был одним из сильнейших футболистов своего поколения, был одним из лидеров сборной, капитаном, играл за рубежом. Играл на чемпионате мира, чемпионате Европы.

Потом он получил богатый тренерский опыт. При принятии решения мы исходили из того, что на сегодня он является одним из лучших действующих российских специалистов.

Он умеет работать с молодыми игроками, отлично знает чемпионат, играет в современный футбол. Очень важно, что на своем опыте он знает, что это такое, когда за тобой следит вся страна. Он хочет и готов принять на себя новый вызов», – отметил Дюков.

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