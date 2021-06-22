Дюков о Черчесове: «Мы должны поблагодарить его за вклад в развитие нашего футбола»

Президент РФС Александр Дюков в ходе пресс-конференции в связи с назначением на пост главного тренера сборной России поблагодарил предыдущего тренера – , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Начну с благодарности в адрес Черчесова за его работу в сборной. Он возглавлял сборную пять лет, за это время сборная достигла определенных успехов.

Мы помним , сборная прошла отбор к .

Мы должны поблагодарить его за работу в сборной, за вклад в развитие нашего футбола», – сказал Дюков.