Дюков о Черчесове: «Мы должны поблагодарить его за вклад в развитие нашего футбола»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 Александр Дюков квалификация Евро-2020 Футбол

Президент РФС Александр Дюков в ходе пресс-конференции в связи с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России поблагодарил предыдущего тренера – Станислава Черчесова, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Начну с благодарности в адрес Черчесова за его работу в сборной. Он возглавлял сборную пять лет, за это время сборная достигла определенных успехов.

Мы помним ЧМ-2018, сборная прошла отбор к Евро.

Мы должны поблагодарить его за работу в сборной, за вклад в развитие нашего футбола», – сказал Дюков.

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