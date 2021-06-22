Дюков о Черчесове: «Мы должны поблагодарить его за вклад в развитие нашего футбола»

Президент РФС Александр Дюков в ходе пресс-конференции в связи с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России поблагодарил предыдущего тренера – Станислава Черчесова, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
«Начну с благодарности в адрес Черчесова за его работу в сборной. Он возглавлял сборную пять лет, за это время сборная достигла определенных успехов.
Мы помним ЧМ-2018, сборная прошла отбор к Евро.
Мы должны поблагодарить его за работу в сборной, за вклад в развитие нашего футбола», – сказал Дюков.