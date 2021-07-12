Сальгадо о Карпине в сборной: «Большой вызов. Это одна из лучших команд Европы»

Бывший защитник «Сельты» прокомментировал назначение его экс-партнера по клубу главным тренером сборной России.

«Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе.

Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России», – заявил Сальгадо.

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