Сальгадо о Карпине в сборной: «Большой вызов. Это одна из лучших команд Европы»

Бывший защитник «Сельты» Мичел Сальгадо прокомментировал назначение его экс-партнера по клубу Валерия Карпина главным тренером сборной России.
«Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе.
Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России», – заявил Сальгадо.
Генич о Карпине в сборной: «Зачем это ему и «Ростову» сейчас? Есть Семин, Бердыев, если пожарно надо было назначить»