Генич о Карпине в сборной: «Зачем это ему и «Ростову» сейчас? Есть Семин, Бердыев, если пожарно надо было назначить»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о назначении главным тренером сборной России.

– Ну это исключительно наша забава, когда и Романцев совмещал, и Хиддинк совмещал. Я не очень понимаю, зачем это на данный момент Карпину и зачем это футбольному клубу «Ростов». Мне очень хотелось бы получить комментарии от руководства и непосредственно от самого Валерия Георгиевича.

Все это напоминает историю, по крайней мере, я допускаю, что так произошло, где был важный звонок губернатору Ростовой области, сказали, что надо прийти на выручку. И уже клуб поставили перед фактом, что, ребята, вам некуда деваться, Валерий Георгиевич останется главным тренером «Ростова», но при этом будет главным тренером сборной России до 31 декабря 2021 года.

Дальше вопрос: ну если Карпину удастся эти семь матчей пройти с наименьшими потерями и мы, например, займем второе место, что тогда делать? Тогда весной нас ждут стыковые матчи.

– Мне кажется, ты забегаешь вперед. Какая разница, что делать тогда, надо говорить о том, что делать сейчас.

– Да ну с Хорватией, мне кажется, можно было бы и не Карпина назначать. Кипр, Мальта – я думаю, с этими соперниками мы могли бы справиться и без него.

– А кого?

– У нас, если уж пожарно надо было тренера назначить, есть, в конце концов, свободный Юрий Палыч [Семин], есть Курбан Бекиич [Бердыев], который тоже может в кратчайшие сроки дать результат.

Я бы хотел, чтобы Карпин возглавил сборную, и абсолютно согласен, что это абсолютно логичная фигура именно для национальной команды – но после чемпионата мира 2022 года, – сказал Генич в эфире программы «После футбола» на .