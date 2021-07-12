Дзагоев отдал 58 голевых передач в РПЛ с 2008 года. Только у Дзюбы больше – 62

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ассистировал Антону Заболотному, забившему единственный гол в матче с «Уфой» (1:0).

31-летний игрок отдал 58-ю голевую передачу в РПЛ с 2008-го – в этом году Дзагоев дебютировал за ЦСКА.

Только форвард отдал больше результативных пасов за этот период – 62. При этом Дзагоев провел на 79 игр меньше.

На 3-м месте идет Жоаозиньо из «Сочи» (57 ассистов), на 4-м – экс-игрок «Динамо», Локомотива» и «Спартака» (55), на 5-м – бывший хавбек «Ростова» (51).