ЦСКА выиграл первый матч Березуцкого на посту тренера – у «Уфы» (1:0). Забил дебютант Заболотный

ЦСКА дома победил «Уфу» (1:0) в 1-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эта игра стала для Алексея Березуцкого первой на посту главного тренера ЦСКА. Также первый официальный матч после перехода проводил форвард Антон Заболотный, ставший автором единственного гола.
- Дата проведения
- 25 июля, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 61 Заболотный.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Чалов (Эджуке, 66), Заболотный, Ахметов (Кучаев, 76).