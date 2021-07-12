ЦСКА выиграл первый матч Березуцкого на посту тренера – у «Уфы» (1:0). Забил дебютант Заболотный

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Антон Заболотный Футбол

ЦСКА дома победил «Уфу» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта игра стала для Алексея Березуцкого первой на посту главного тренера ЦСКА. Также первый официальный матч после перехода проводил форвард Антон Заболотный, ставший автором единственного гола.

ЦСКА – Уфа 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 июля, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 61 Заболотный.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Чалов (Эджуке, 66), Заболотный, Ахметов (Кучаев, 76).
УфаБеленов, Плиев, Журавлев, Йокич, Бауэр, Камилов (Фищенко, 82), Иванов, Мрзляк (Касинтура, 74), Милетич (Жамалетдинов, 86), Саплинов, Кротов (Агаларов, 74).

 

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