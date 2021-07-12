ЦСКА выиграл первый матч Березуцкого на посту тренера – у «Уфы» (1:0). Забил дебютант Заболотный

дома победил «Уфу» (1:0) в 1-м туре .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта игра стала для Алексея Березуцкого первой на посту главного тренера ЦСКА. Также первый официальный матч после перехода проводил форвард , ставший автором единственного гола.