Заболотный забил «Уфе» в дебютном матче за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче 1-го тура с «Уфой» (1:0, второй тайм).

30-летний форвард головой замкнул подачу с углового.

📹 А вот видео первого гола Заболотного за ЦСКА



Мощный прыжок – и армейцы повели 💪



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Это первый гол Заболотного за армейцев. Он проводит дебютный матч за клуб.

Антон – воспитанник ЦСКА, но до сегодняшнего дня он не провел ни одного матча за основную команду армейцев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.