Заболотный забил «Уфе» в дебютном матче за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0, второй тайм).
30-летний форвард головой замкнул подачу с углового.
📹 А вот видео первого гола Заболотного за ЦСКА— Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2021
Мощный прыжок – и армейцы повели 💪
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Это первый гол Заболотного за армейцев. Он проводит дебютный матч за клуб.
Антон – воспитанник ЦСКА, но до сегодняшнего дня он не провел ни одного матча за основную команду армейцев.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.