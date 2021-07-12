Заболотный забил «Уфе» в дебютном матче за ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0, второй тайм).

30-летний форвард головой замкнул подачу с углового.

Это первый гол Заболотного за армейцев. Он проводит дебютный матч за клуб.

Антон – воспитанник ЦСКА, но до сегодняшнего дня он не провел ни одного матча за основную команду армейцев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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