Игроки сборной Англии получили 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро – с расизмом и угрозами

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Игрокам сборной Англии прислали 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях за время проведения Евро-2020.

Сообщения, написанные в твиттере и инстаграме, содержали оскорбительные комментарии о расовой и этнической принадлежности игроков, религии, сексуальной ориентации, а также угрозы в адрес футболистов и членов их семей.

По данным аналитической компании Crisp, сообщения были написаны с 10 тысяч аккаунтов. Это эквивалентно 3% пользователей, писавших сообщения английским футболистам во время Евро.

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