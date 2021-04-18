На матч «Спартак» – «Нижний Новгород» в Москве пустят не более 500 зрителей («СЭ»)

Стало известно, какой будет максимальная заполняемость трибун на матче 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

В распоряжении «Спорт-Экспресса» оказалось письмо с ответом Роспотребнадзора на запрос московского клуба об увеличении количества зрителей на матче.

Организация сообщила, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.

Ведомство напомнило о требованиях обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия и персонала, контролировать использование зрителями и обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты, соблюдение социального дистанцирования и так далее.

Таким образом, на первом домашнем матче в РПЛ-2021/22 смогут побывать только 500 человек.

Отметим, что за три дня до матча с «Нижним Новгородом» красно-белые сыграют с «Бенфикой» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч также пройдет в Москве.