Леонид Слуцкий: «Спартак» всегда входит в сезон одним из фаворитов. У них два полноценных состава»

Главный тренер «Рубина» поделился мыслями перед матчем 1-го тура против , а также ответил на вопрос о задаче на сезон.

– Что можете сказать по команде Руя Витории?

– Понятно, что «Спартак» всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на Кубке Париматч, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами.

– Впереди старт сезона. Какие цели, задачи стоят перед командой? Вы обсуждали это с руководством?

– Мы не обсуждаем цели впрямую. Безусловно, есть большие амбиции, как у любого серьезного спортивного коллектива. У меня как у тренера есть и амбиции, и цели как общекомандные, так и индивидуальные.

Но я не могу сказать, что ставится конкретная задача: надо быть на этом месте или на этом. Эти задачи можно ставить, если кому-то хочется, но у нас не такой формат внутренних взаимоотношений. Мы скорее пытаемся смотреть и реализовываться, двигаться вместе. Анализируя все это, ставить задачи, исходя из текущей реальности, – сказал Слуцкий.

примет «Спартак» 24 июля, начало – в 20:00 по московскому времени.