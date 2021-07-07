Дзюба и Акинфеев выбрали Слуцкого тренером сезона, Джикия – Тедеско, Чорлука – Николича. Награду получил Семак

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Химки Рубин Артем Дзюба Игорь Акинфеев Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия рейтинги Ведран Чорлука Игорь Черевченко Георгий Джикия Марко Николич Доменико Тедеско Футбол

Исполком РФС утвердил Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», в звании лучшего тренера сезона-2020/21 в РПЛ.

Капитан «Зенита» Артем Дзюба в голосовании назвал лучшим тренером Леонида Слуцкого из «Рубина», сообщает Sport24. 

Топ-3 Дзюбы выглядит так: 1. Леонид Слуцкий («Рубин»); 2. Сергей Семак («Зенит»); 3. Марко Николич («Локомотив»).

Также Семака на первое место не поставили капитаны ЦСКА (Игорь Акинфеев), «Спартака» (Георгий Джикия) и «Локомотива» (Ведран Чорлука на момент голосования).

Их выбор таков:

Игорь Акинфеев: 1. Леонид Слуцкий («Рубин»); 2. Игорь Черевченко («Химки»); 3. Сергей Семак («Зенит»).

Георгий Джикия: 1. Доменико Тедеско («Спартак»); 2. Сергей Семак («Зенит»); 3. Игорь Черевченко («Химки»).

Ведран Чорлука: 1. Марко Николич («Локомотив»); 2. Игорь Черевченко («Химки»); Сергей Семак («Зенит»).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья