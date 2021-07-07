Дзюба и Акинфеев выбрали Слуцкого тренером сезона, Джикия – Тедеско, Чорлука – Николича. Награду получил Семак

Исполком РФС утвердил Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», в звании лучшего тренера сезона-2020/21 в .

Капитан в голосовании назвал лучшим тренером Леонида Слуцкого из «Рубина», сообщает Sport24.

Топ-3 Дзюбы выглядит так: 1. («Рубин»); 2. Сергей Семак («Зенит»); 3. Марко Николич («Локомотив»).

Также Семака на первое место не поставили капитаны (Игорь Акинфеев), (Георгий Джикия) и (Ведран Чорлука на момент голосования).

Их выбор таков:

: 1. Леонид Слуцкий ( ); 2. Игорь Черевченко («Химки»); 3. Сергей Семак («Зенит»).

: 1. Доменико Тедеско («Спартак»); 2. Сергей Семак («Зенит»); 3. Игорь Черевченко («Химки»).

Ведран Чорлука: 1. Марко Николич («Локомотив»); 2. Игорь Черевченко («Химки»); Сергей Семак («Зенит»).