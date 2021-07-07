ВЦИОМ провел опрос россиян об итогах .

«Более половины россиян (60%) так или иначе следили за чемпионатом Европы, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей. Четверть наших соотечественников (25%) смотрели отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следили за Евро-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате», – сообщается в отчете ВЦИОМ,

66% участников исследования болели за сборную России. Также россияне поддерживали сборные Италии (38%), (14%), (13%) и (11%). 9% сообщили, что не болели ни за одну из сборных.

По мнению россиян, участвовавших в опросе, лучшими игроками турнира стали форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (6%), вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма (5%) и нападающий сборной России Артем Дзюба (4%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.