Валерий Газзаев: «Нужно расширить РПЛ до 18 команд, увеличить стоимость ТВ-прав в 40 раз и отменить лимит»

Бывший главный тренер ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей предложил идеи по развитию российского футбола.

– на днях озвучил проект реформ российского футбола. В нем звучат намеки на возможную отмену лимита на легионеров. Ваша позиция?

– В этом пункте согласен с идеей РФС. Лимит на легионеров нужно просто убрать – настаиваю на этом уже много лет. В любом профессиональном клубе нужна естественная, здоровая конкуренция.

Если игрок обеспечен постоянной пропиской в стартовом составе, он не станет расти. Поэтому должна быть создана равная для всех конкурентная среда. Только тогда мы чего-то добьемся на международной арене.

Хочу сделать акцент еще вот на таком моменте. Как только у нас случается провал на международном уровне – у клубов или у сборной, – сразу звучат два традиционных оправдания: виноваты лимит и отсутствие молодежи. Если честно, эти отговорки уже набили оскомину. Если есть проблема, значит, надо что-то менять!

И дело не конкретно в лимите или в отсутствии молодежи. С Евро-2008 прошло уже без малого 13 лет. Какие у нас достижения на международной арене за этот долгий срок? Никаких. Россия упала в рейтинге УЕФА уже на восьмое место. На уровне сборной – тоже никаких результатов.

Но виноват почему-то главный тренер сборной. Вместо того чтобы спускать на него всех собак, не лучше ли начать правильно и системно работать и проводить реальные реформы?

Подчеркиваю: необходимо радикально реорганизовать наш футбол. Пока мы не проведем реформы, будем и дальше наступать на одни и те же грабли.

Вот, на мой взгляд, три главных аспекта. Первое – нужно сократить количество профессиональных клубов до 54, расширить до 18 команд, разбить ФНЛ на зоны «Центр», «Запад» и «Восток» и дать остальным клубам статус полупрофессиональных и любительских. Второе – увеличить стоимость телевизионных прав в 40 раз. Третье – полностью отметить лимит на легионеров.

Что касается проведения чемпионата по многоступенчатой системе, то я считаю это излишним – схема запутанная, а плюсы от ее введения неочевидны. Все ведущие лиги Европы проводят свои турниры по аналогии с системой, что предлагаю я, – заявил Газзаев.