РФС: «Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения по иностранным игрокам и добавить материальный стимул для развития молодых игроков»

РФС выступил с заявлением относительно исследования компании Hypercube влияния лимита на легионеров на российский футбол.

С полным текстом заявления вы можете ознакомиться в блоге Sports.ru «Россия – футбольная страна».

«В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов.

Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков.

Один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут.

Повторяем: на данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты. Мы открыты к любым конструктивным обсуждениям и реформам. У нас открылся Проектный офис, который будет заниматься изменением облика ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Мы будем делать только то, что пойдет на пользу всей пирамиде.

Худшее, что можно сделать в нашей ситуации – сложить руки и решить, что ничего делать не надо. В самоуспокоенности и бездействии успеха не добиться.

Поэтому призываем вас изучить все предложения Hypercube. Здесь – описание потенциальных реформ в РПЛ и ФНЛ-1, здесь – смена формата ФНЛ-2.

Когда вы прочитаете, поделитесь мнением в специальной анкете. Мы продолжим изучать мнение болельщиков и обязательно его учтем.

А если у вас есть вопросы по поводу потенциальных реформ – задавайте их в комментариях. На самые распространенные мы ответим в ближайшие дни», – говорится в заявлении.

Суперреформа русского футбола: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ

Заявление РФС о реформах. Зачем менять форматы всех лиг? Что голландцы предлагают делать с лимитом?