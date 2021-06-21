Канделаки о «Матч ТВ»: «Мы лучше всех провели Евро. Наша команда вывела канал в авангард телевидения. Едем на Олимпиаду»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» оценила работу канала во время .

«Знаете, почему мы лучше всех провели Евро-2020? Почему подготовленная нами картинка и активности добавляли глубины голам, очкам и драматургии на футбольном поле?

Причина проста: мы были готовы к экспериментам в прямом эфире, мы готовы делать самое яркое промо и маркетинг для спорта, без которых он существовать не может.

Когда мы запускали «Матч ТВ», рассуждения о том, что спорту жизненно важны промо и пиар, вызывали ухмылки. А шесть лет спустя с тезисом о необходимости яркого продвижения спорта как лучшего сериала на свете не спорит практически никто.

У каждого сериала есть финальный сезон, а вот спорт не заканчивается никогда. Меняются игроки, одни события следуют за другими, но однажды случившаяся влюбленность в спорт остается с нами навсегда.

Спортивные герои становятся частью нашей жизни. Мы следим за их судьбой и карьерой и делаем это даже тогда, когда они заканчивают выступать, а лучшее сопереживание – сопереживание в прямом эфире. Так что спорт будет неизменным драйвером телевидения.

Спасибо всей нашей команде, которая вывела в авангард спортивного телевидения и телевидения в принципе. Едем на , чтобы и дальше удивлять нашего зрителя. Ждите сюрпризов!» – написала Канделаки.

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